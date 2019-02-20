Прокуратура борется с нарушениями норм Трудового кодекса

Прокуратурой Ленинского административного округа Мурманска проведена проверка коммерческой организации на предмет соблюдения требований трудового законодательства. В ходе её было установлено, что работодатель в нарушение норм Трудового кодекса Российской Федерации допустил выплату работнику заработной платы за январь и февраль 2018 года в размере ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также допустил задержку части заработной платы за май 2018 года.

Кроме того, выявлены факты ненадлежащего оформления трудовых договоров с работниками организации.

Прокуратурой округа в адрес организации внесено представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.

Кроме того, в отношении должностного лица прокурором округа вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ и постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда по Мурманской области.