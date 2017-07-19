Прокуратура борется с нерадивыми управляющими компаниями

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства в деятельности управляющих организаций при обслуживании жилищного фонда Первомайского округа города Мурманска.

Установлено, что управляющие организации, осуществляющие обслуживание жилищного фонда, ООО «Мурманская Управляющая жилищно-сервисная компания», ММУП «Эксплуатация – Сервис», ненадлежащим образом организуют уборку придомовых территорий многоквартирных жилых домов.

По результатам проведенной проверки прокуратурой округа в отношении ООО «Мурманская Управляющая жилищно-сервисная компания», ММУП «Эксплуатация – Сервис» возбуждены производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 2 закона Мурманской области «Об административных правонарушениях», которые направлены для рассмотрения по существу в Управление Первомайского административного округа города Мурманска.

Помимо этого, в адрес руководителей вышеупомянутых юридических лиц внесены представления об устранении выявленных нарушений жилищного законодательства при обслуживании многоквартирных жилых домов, которые находятся в настоящий момент в стадии рассмотрения.