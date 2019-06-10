Прокуратура борется за права северян на своевременную и в полном объёме оплату труда

Органами прокуратуры Мурманской области в связи с несвоевременной выплатой заработной платы в суды обшей юрисдикции в интересах работников за 5 месяцев текущего года направлено 340 исков (заявлений) на общую сумму 10 млн 646 тысяч рублей. В настоящее время судом удовлетворено 310 исков (заявлений) данной категории на общую сумму свыше 8 млн рублей.

С целью обеспечения конституционного права граждан на своевременную и в полном объёме оплату труда за 5 месяцев 2019 года прокурорами в мировые суды направлено 304 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании недополученной заработной платы на общую сумму 7 млн 168 тысяч рублей. Мировым судом рассмотрено и удовлетворено 290 заявлений на общую сумму 6 млн 257 тысяч рублей.

Так, с целью обеспечения права граждан на оплату труда прокурором г. Кандалакши в мировой суд направлено 146 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы работникам ООО «Дорожно-строительное предприятие» и МКУ «МЦ Алакуртти», на сумму 3 млн 393 тысячи рублей. Из них мировым судом рассмотрено и удовлетворено 145 заявлений на общую сумму 3 млн 300 тысяч рублей, 1 заявление на сумму 93 тысячи рублей находится на рассмотрении.

Прокурором Кольского района по результатам обращений работников ООО «Горгаз», ООО «Косам», Кольское ГОУ ДРСП и МУП «Торгово-бытовой комплекс» в мировой суд направлено 84 заявления о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по выплате заработной платы на сумму больше 3 млн рублей. Из них судом рассмотрено и удовлетворено 67 заявлений на общую сумму 1 млн 630 тысяч рублей, остальные – находятся в стадии рассмотрения.

Прокурором Первомайского административного округа г.Мурманска по фактам выявленных нарушений трудового законодательства в деятельности ООО «Севкомфлот» в суд общей юрисдикции направлено 21 исковое заявление в интересах бывших работников о взыскании задолженности по оплате труда на общую сумму 1 млн 452 тысячи рублей. Из них судом рассмотрено и удовлетворено 9 исков на сумму 356 тысяч рублей, 12 исков находятся на рассмотрении.