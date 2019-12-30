Прокуратура добивается взыскания компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей в интересах 12-летней мурманчанки

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска была проведена проверка по обращению законного представителя потерпевшей об обращении в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, совершенным в отношении отца ребёнка.

В ходе проверки установлено, что в результате противоправных действий осужденного, повлекших смерть мужчины - отца несовершеннолетней мурманчанки, ей причинены нравственные страдания. Несмотря на то, что брак между родителями был расторгнут, отец продолжал общаться с дочерью и участвовал в её воспитании.

Ввиду смерти отца, ребёнку, 2007 года рождения, были причинены моральные страдания, психологическая травма, последствия которой могут сохраниться на всю жизнь. Учитывая характер нравственных страданий, а также индивидуальных возрастных особенностей несовершеннолетней, прокуратурой округа в суд в порядке ст.44 УПК РФ направлено исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей в интересах малолетней.

Приговором Первомайского районного суда города Мурманска исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме.