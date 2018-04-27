Прокуратура города Апатиты проведет «горячую линию» по вопросам соблюдения уголовно-процессуального законодательства

28 апреля в прокуратуре города Апатиты с 10.00 до 12.00 будет проведена «горячая линия» по вопросам сроков расследования уголовных дел.

Звонки будут приниматься заместителем прокурора города Апатиты Циркуленко Павлом Сергеевичем по телефону 8 (815-55) 6-22-38, а также старшим помощником прокурора города Алексейчиной Ириной Игоревной по телефону 8 (815-55)-6-22-38.