Прокуратура города Апатиты проведет «горячую линию» по вопросам трудового законодательства и соблюдения социальных прав граждан

Прокуратурой города Апатиты 21 мая с 10.00 до 12.00 проводится «горячая линия» по вопросам соблюдения социальных прав граждан, а также трудового законодательства Российской Федерации, в том числе по факту невыплаты заработной платы.

Задать свои вопросы и сообщить о нарушениях трудового законодательства Вы сможете по телефону 8-(815-55)-6-25-49 помощнику прокурора города Апатиты Карпухиной Алине Игоревне, о нарушениях социальных прав граждан - по телефону 8-(815-55)-6-25-49 старшему помощнику прокурора города Апатиты Пучковой Анне Юрьевне.