Прокуратура города Кировска устроила взбучку нерадивым управляющим компаниям

Прокуратурой города Кировска проведено внеочередное заседание межведомственной рабочей группы в сфере ЖКХ, темой которого являлись вопросы обеспечения в муниципальном образовании надлежащего содержания жилищного фонда, дворовых территорий и улично-дорожной сети города Кировска. В работе приняли участие глава города Кировска, руководитель ОГИБДД МО МВД России «Апатитский», руководители МКУ «УКГХ» и МКУ «Центр МТО г. Кировска», представители управляющих организаций и автоперевозчика.

На заседании рабочей группы были выявлены причины и условия приведшие к ненадлежащей расчистке от снега дворовых территорий, межквартальных проездов, дорог общего пользования.

По итогам совещания прокурором города представителям управляющих организаций МУП «УК «Городская электрическая сеть», ООО «Партнёр плюс» и ООО «Кировский жилсервис» вручены представления об устранении нарушений жилищного законодательства, в которых отражены многочисленные факты несвоевременной расчистки дворовых территорий, в том числе препятствующие вывозу мусора, образования снега и наледи на многоквартирных домах, а также неоднократные факты залития жилых помещений с кровель вследствие ненадлежащих работ.

Одновременно, в администрацию города направлено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения при зимнем содержании дорог общего пользования, в том числе по фактам несвоевременной уборки снега с проезжей части, формирования снежных валов, заужения проезжей части, отсутствия расчистки тротуаров и т.д.