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Мурманская область. Арктика20.09.17 09:15

Прокуратура хочет через суд обязать администрацию гп.Кильдинстрой привести в порядок мост через Колу

По указанию прокуратуры Мурманской области прокуратурой Кольского района проведена проверка по факту обрушения моста, закрытия проезда по аварийному мосту в нп. Шонгуй, отсутствия возможности безопасного проезда транспорта к войсковой части и частным домам.

Установлено, что право собственности на объект недвижимости - мост через р.Кола в Шонгуе, зарегистрировано за муниципальным образованием гп. Кильдинстрой.

По результатам обследования моста, проведенного 25 мая 2017 года специалистами МКУ «Управление городского хозяйства гп.Кильдинстрой», установлено значительное загнивание и повреждение проезжей части тротуара, значительная деформация венцов ряжа и, как следствие, потеря несущей стойкости, вываливание опорного слоя камня.

Распоряжением администрации гп.Кильдинстрой от 6 июля этого года №87 движение транспортных средств и пеший проход по мосту запрещён.

Поскольку мост является единственной возможностью доступа и проезда граждан на левобережную часть нп.Шонгуй, где расположены железнодорожная станция, частные дачные дома, земельные участки, предоставленные под огороды, дислоцируется военная часть, и до настоящего времени администрацией гп. Кильдинстрой не приняты меры по реконструкции моста, прокуратурой Кольского района в суд направлено исковое заявление об обязании администрации гп. Кильдинстрой провести мероприятия по реконструкции аварийного моста путем капитального ремонта либо путем строительства нового моста на левобережную часть нп. Шонгуй.

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