Прокуратура хочет знать, страдали ли собаки, когда умирали

В прокуратуре Мурманской области находится на контроле материал проверки по факту обнаружения трупов собак за территорией Кольского моста и на территории гаражного кооператива № 311 по ул. Достоевского в Мурманске.

По данному факту органом дознания УМВД России по г.Мурманску вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Учитывая необходимость проведения более тщательной проверки, постановление о возбуждении уголовного дела отменено надзирающим прокурором в связи с отсутствием признаков уголовного преступления, предусмотренного указанной статьёй.

В настоящее время прокуратура потребовала проведения дополнительной проверки с целью установления всех признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.245 УК РФ, объективной и субъективной стороны преступления, в том числе выяснения всех обстоятельств гибели животных (в чем заключалось жестокое обращение, если оно было, испытывали ли животные страдания).