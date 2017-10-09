Прокуратура Кандалакши через суд добивается обеспечения безопасности дорожного движения вблизи образовательных организаций города
Прокуратура Кандалакши совместно с ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» провела проверку обеспечения безопасности организации дорожного движения, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.
Правилами применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств установлено, что в случаях, когда пешеходный переход расположен на дороге, проходящей вдоль территории детских учреждений, устанавливают светофоры Т.7 (мигающий сигнал желтого цвета). Также в соответствии с требованиями ГОСТ за 10 -
По результатам проверки прокурором города в Кандалакшский районный суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на МКУ «Управление городским хозяйством» устранить нарушения правил безопасности дорожного движения.
Рассмотрение иска находится на контроле в прокуратуре города.