Прокуратура Кандалакши через суд добивается обеспечения безопасности дорожного движения вблизи образовательных организаций города

Прокуратура Кандалакши совместно с ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» провела проверку обеспечения безопасности организации дорожного движения, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

Правилами применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств установлено, что в случаях, когда пешеходный переход расположен на дороге, проходящей вдоль территории детских учреждений, устанавливают светофоры Т.7 (мигающий сигнал желтого цвета). Также в соответствии с требованиями ГОСТ за 10 - 15 м до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений должна быть обустроена искусственная неровность. Между тем, в ходе проведения проверки выявлены нарушения указанных требований ГОСТ. Так, на дорогах, проходящих вдоль образовательных организаций МБОУ СОШ №1, МАОУ ООШ №19, отсутствовали светофоры Т.7, на нерегулируемом пешеходном переходе возле МБОУ СОШ №1 не была обустроена искусственная дорожная неровность.

По результатам проверки прокурором города в Кандалакшский районный суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на МКУ «Управление городским хозяйством» устранить нарушения правил безопасности дорожного движения.

Рассмотрение иска находится на контроле в прокуратуре города.