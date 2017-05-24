Прокуратура Кандалакши обратилась в суд с иском о признании действий АО «АтомЭнергоСбыт» по отключению электроснабжения котельной незаконными

Прокуратурой г. Кандалакши проведена проверка по факту готовящегося со стороны АО «КолАтомЭнергоСбыт» отключения электрической котельной и объектовых электрокотельных МУП «Услуги ЖКХ» в связи с образовавшейся задолженностью по оплате электроэнергии.

23 мая 2017 года заместителем прокурора города о недопустимости нарушения законодательства и введения полного ограничения потребления электроэнергии в отношении электрообъектов МУП «Услуги ЖКХ» был предостережён заместитель руководителя отдела технического контроля и режимов потребления филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт», поскольку такие действия могут повлечь нарушения прав более 380 жителей многоквартирных домов на теплоснабжение и подачу горячего водоснабжения.

Несмотря на это, 24 мая указанные объекты были отключены от электроснабжения.

Учитывая, что действия АО «АтомЭнергоСбыт» по введению полного ограничения режима потребления электроэнергии, используемые в качестве метода борьбы с неисполнением договорных обязательств, создают условия для нанесения вреда здоровью гражданам, прокурором города 24 мая в Кандалакшский районный суд направлено исковое заявление о признании действий АО «АтомЭнергоСбыт» по прекращению подачи электроэнергии противоправными и обязании возобновить подачу электроэнергии.