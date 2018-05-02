Мурманская область. Арктика02.05.18 08:40
Прокуратура Кировска проведет «горячую линию» по вопросу соблюдения прав граждан на оплату труда
Прокуратурой города Кировска 3 мая с 17.00 до 18.00 будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения прав граждан на оплату труда.
Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать свои вопросы по теме «горячей линии» Вы можете помощнику прокурора города Кировска Семеновой Татьяне Михайловне по телефону 8(815-31) 5-42-08.
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