Прокуратура Кировска проведет «горячую линию» по вопросу соблюдения прав граждан на оплату труда

Прокуратурой города Кировска 3 мая с 17.00 до 18.00 будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения прав граждан на оплату труда.

Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать свои вопросы по теме «горячей линии» Вы можете помощнику прокурора города Кировска Семеновой Татьяне Михайловне по телефону 8(815-31) 5-42-08.