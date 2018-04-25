Прокуратура Кольского района потребовала навести порядок на площадках для бытового мусора

Прокуратурой Кольского района проведена проверка исполнения природоохранного законодательства при обращении с отходами производства и потребления в деятельности ООО «ЖКП-Сервис». В ходе проверки выявлено ненадлежащее санитарное состояние контейнерных площадок, расположенных у домов № 9 по ул. Энергетиков, № 33 по ул. Советская, № 37 по ул. Советская в г.п. Мурмаши Кольского района.

Проверкой установлено, что ООО «ЖКП-Сервис» несвоевременно принимаются соответствующие меры по удалению и очищению от бытового мусора территории и контейнерной площадки.

По результатам проверки в отношении директора ООО «ЖКП-Сервис» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном п. 1 ст. 2 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях», которое направлено для рассмотрения по существу в администрацию Кольского района.

Кроме того, в адрес директора управляющей компании внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.