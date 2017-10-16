Прокуратура Кольского района выявила факт хранения просроченных лекарств в Кольской ЦРБ

Прокуратурой Кольского района проведена проверка исполнения законодательства об охране здоровья граждан в деятельности ГОБУЗ «Кольская ЦРБ».

В состав стационара ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» входит отделение скорой медицинской помощи, в помещении диспетчерского отделения которой в металлическом шкафу хранятся лекарственные препараты, выдаваемые бригадам скорой медицинской помощи. Металлический шкаф содержит в себе трехсуточный запас медикаментов.

По результатам проведенной выездной проверки выявлен факт хранения препарата Глюкоза Браун G-5 с истекшим сроком годности. При этом, в нарушение норм законодательства РФ, хранение Глюкозы Браун G-5 осуществлялось совместно с другими лекарственными препаратами в отсутствие специально выделенной и обозначенной (карантинной) зоны, что как следствие подлежало применению при выездах бригадой скорой медицинской помощи при оказании экстренной помощи населению.

В связи с указанными нарушениями прокуратурой Кольского района в отношении должностного лица – старшего фельдшера ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ. Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и материалы проверки направлены для рассмотрения по существу в Кольский районный суд