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Мурманская область. Арктика26.10.17 13:20

Прокуратура Кольского района выявила факт нарушения требований законодательства о защите прав потребителей в деятельности ООО «Поморье»

Прокуратурой Кольского района проведена проверка исполнения законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов и о защите прав потребителей в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Поморье».

Установлено, что в нарушение требований законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов, о ветеринарии, правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Единого перечня товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) (утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе»), через магазин розничной торговли обществом осуществлялась реализация рыбы мороженной без информации о дате выработки и изготовителе продукции, сроках годности, в отсутствие маркировочных этикеток, листков, вкладышей, транспортной упаковки с маркировкой, а также в отсутствие ветеринарных сопроводительных документов.

Также в нарушение требований законодательства о защите прав потребителей, Правил, регулирующих отношения между покупателями и продавцами при продаже отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров, утвержденных постановлением правительства РФ от 19.01.1998 № 55, а также технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и технического регламента Таможенного Союза «Пищевая продукция в части ее маркировки», при осуществлении розничной торговли шоколадом разных видов в ООО «Поморье» документы, подтверждающие происхождение товара, отсутствуют, маркировка на русском языке не нанесена, отсутствует наименование товара на русском языке, место нахождения, фирменное наименование изготовителя, место нахождения организации, уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей, наименование страны происхождения товара; сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров в порядке, определенном законодательством РФ о техническом регулировании, сведения об основных потребительских свойствах товара, срок годности.

По результатам проверки прокурором Кольского района в отношении должностного лица ООО «Поморье» вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов).

Постановление об административном правонарушении рассмотрено Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области, вынесено решение о привлечении должностного лица к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей.

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