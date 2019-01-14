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Мурманская область. Арктика14.01.19 09:52

Прокуратура Кольского района выявила нарушение требований пожарной безопасности в образовательных организациях

Прокуратурой Кольского района в ходе проверки исполнения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в образовательных организациях, выявлены нарушение требований пожарной безопасности.

По результатам проверки МОУ Мурмашинская СОШ № 1 выявлены нарушения, выразившиеся в несоблюдении учреждением Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390. Вопреки положениям Правил противопожарные двери пожароопасных помещений, расположенных в здании образовательного учреждения, не были оборудованы устройствами для самозакрывания (доводчиками), запоры на дверях эвакуационных выходов, не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа, огнетушители учреждения, направленные на перезарядку, не заменены соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности еще 9 образовательных учреждений, в связи с чем 10 должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность в образовательных учреждениях, по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования привлечены к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ.

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