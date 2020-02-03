Прокуратура Кольского района заставляет подрядную организацию качественно чистить дороги в Снежногорске

Прокуратурой Кольского района по результатам проведенной в январе 2020 года проверки в деятельности МКУ «ОКС ЗАТО Александровск» выявлены нарушения по ненадлежащему содержанию автомобильных дорог и пешеходных переходов в Снежногорске.

В ходе проверки установлено, что в нарушение федерального закона «О безопасности дорожного движения», ГОСТ Р 50597-2017, у пешеходных переходов, остановочных пунктах в Снежногорске допущено формирование снежных валов, превышающих установленные нормативы и создающих опасность для жизни и здоровья пешеходов.

У подрядной организации, осуществляющей очистку дорог Снежногорска, выделено недостаточно специализированной техники, способной оперативно ликвидировать последствия неблагоприятных погодных условий (обильных снегопадов и метелей).

На основании выявленных нарушений прокурором района руководителю учреждения внесено представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.