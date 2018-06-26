Прокуратура Ковдорского района борется за возвращение земельных участков, оформленных чиновником с нарушением требований законодательства

По результатам проверки был выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями в действиях исполняющего обязанности заместителя начальника МКУ управления Енского сельского поселения администрации Ковдорского района, который в нарушение требований законодательства выдал гражданину выписку из похозяйственной книги, содержащую не соответствующую действительности информацию о наличии в пользовании гражданина земельного участка общей площадью 700 кв. метров с кадастровой стоимостью свыше 160 тысяч рублей. В результате незаконных действий должностного лица принадлежащий государству земельный участок был неправомерно предоставлен гражданину и государству причинён ущерб на указанную сумму.

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В рамках расследования уголовного дела выявлено 8 дополнительных эпизодов преступной деятельности должностного лица, касающихся незаконного распоряжения земельными участками общей площадью 8023 кв. метров и кадастровой стоимостью свыше 1 млн 600 тысяч рублей.

Приговором Ковдорского районного суда, вступившим в законную силу, должностное лицо признано виновным в совершении преступлений и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 280 тысяч рублей.

В целях возмещения ущерба прокурором Ковдорского района в интересах муниципального образования Ковдорский район направлено в суд 8 исковых заявлений об истребовании из чужого незаконного владения земельных участков общей площадью 8729 кв. метров и кадастровой стоимостью свыше 1 млн 800 тысяч рублей, один из которых рассмотрен и удовлетворён, остальные находятся в стадии рассмотрения.