Мурманская область. Арктика25.04.18 10:59
Прокуратура Ленинского административного округа Мурманска проведет «горячую линию» по вопросам оплаты труда
Прокуратурой Ленинского административного округа города Мурманска 27 апреля будет проведена «горячая линия» по вопросам нарушения трудовых прав, в том числе по оплате труда.
Звонки о нарушении закона в сфере трудовых прав будут приниматься с 09.30 до 12.00 сотрудниками прокуратуры округа по телефону 41-03-77.
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Последние комментарии
Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Елена Гальцова
23.04.18 14:10
Это конечно да. но, может, стоить написать о чем-то другом, например, когда мы в наших магазинах увидим дешевую рыбу? когда, как раньше, выйдем в рыбный магазин и купим все, чего душа пожелает?
Иван Андреевич
23.04.18 14:07
Сегодня вообще все говорят о рыбе. Важная тема, нужная. Даже если не о наших победах, а о наших проблемах.
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