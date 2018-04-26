Прокуратура Ленинского административного округа Мурманска выявила нарушения в сфере прав инвалидов на трудоустройство

Прокуратурой округа проведена проверка в сфере прав инвалидов на трудоустройство.

Проверкой установлены факты неисполнения, а также несвоевременного исполнения работодателями обязанности по предоставлению ежемесячно в ГОБУ «Центр занятости населения города Мурманска» (далее – ГОБУ «ЦЗН г. Мурманска») отчетов о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных для трудоустройства инвалидов, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

Также, в ходе проверки выявлены нарушения, выразившиеся в предоставлении в ГОБУ «ЦЗН г. Мурманска» недостоверных сведений о локальных нормативных актах учреждений и организаций, содержащих сведения о выделенных рабочих местах в счет квоты для трудоустройства инвалидов, о количестве работающих в счет квоты инвалидов, о вакантных рабочих местах.

Указанные нарушения выявлены в деятельности ООО «Группа компаний «Гранит», ООО «Мегастрой», ООО «Персонал Сервис», Филиала ФГУП «Связь-безопасность», МБОУ г. Мурманска СОШ № 41, ГОБОУ «Мурманская КШ № 1», МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 51», МБДОУ г. Мурманска № 109, МАДОУ г. Мурманска № 91, МБДОУ г. Мурманска № 2, МБОУ г. Мурманска СОШ № 38, МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 61», МБОУ г. Мурманска СОШ № 11, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 9», ГОБУЗ «МДКБ», ГОБУЗ «МОПНД».

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения прав инвалидов на предоставление гарантированного статьей 115 Трудового кодекса РФ, статьей 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» ежегодного основного оплачиваемого отпуска не менее 30 календарных дней.

По результатам проверки прокуратурой округа в адрес руководителей указанных организаций внесено 19 представлений, 10 из которых в настоящее время рассмотрены, удовлетворены, нарушения устранены, 7 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в ходе настоящей проверки опротестованы 5 локальных нормативных актов, содержащих сведения о выделенных рабочих местах в счет квоты для трудоустройства инвалидов, отдельные положения которых противоречат федеральному законодательству.

Протесты прокуратуры округа рассмотрены, удовлетворены, локальные нормативные акты приведены в соответствие с действующим законодательством.