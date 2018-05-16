Прокуратура Ленинского округа Мурманска проведет «горячую линию» по вопросу нарушения трудовых прав работников организаций

24 мая 2018 года прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска будет проводиться «горячая линия» по вопросу нарушения трудовых прав работников организаций, расположенных на территории Ленинского административного округа Мурманска, в том числе на оплату труда ниже минимального размера оплаты труда.

В ходе горячей линии будут даны разъяснения законодательства о труде. С жалобами, заявлениями, вопросами и информацией о нарушении закона в сфере трудовых прав граждане могут обратиться по телефону 43-76-91 с 09.30 до 12.30.