Мурманская область. Арктика16.05.18 11:40
Прокуратура Ленинского округа Мурманска проведет «горячую линию» по вопросу нарушения трудовых прав работников организаций
24 мая 2018 года прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска будет проводиться «горячая линия» по вопросу нарушения трудовых прав работников организаций, расположенных на территории Ленинского административного округа Мурманска, в том числе на оплату труда ниже минимального размера оплаты труда.
В ходе горячей линии будут даны разъяснения законодательства о труде. С жалобами, заявлениями, вопросами и информацией о нарушении закона в сфере трудовых прав граждане могут обратиться по телефону 43-76-91 с 09.30 до 12.30.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 452 человека
-
Последние комментарии
Наталья
15.05.18 22:56
Здравствуйте ,у нашего дома по адресу старостина 67 стоит ооочень ржавая сломаная машина колеса заберите и ее тоже очень мешает
Комментарий к новости:«Мурманск – город чистоты» - город без автохлама
Вадим Пашимиый
13.05.18 19:43
Да Егор сам Зверюга ))
Комментарий к новости:Участники проекта «Новая ВЕСна» продолжают борьбу с лишними килограммами
Юляша Б. из Простоквашино.
11.05.18 20:12
Я тоже была мероприятии, посвящённом Дню Победы. Были там ОЧЕНЬ запоминающиеся персонажи. Видела я на шествии Людмилу Мелехову, а затем заглянула в её Instagram. Нарядилась девица в форму бойца РККА
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
-Скоро в эфире15:00«Международные новости». Информационная программа15:30«Без обмана». Документальный цикл (12+)16:15«Врачи». Ток-шоу (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуПлавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной