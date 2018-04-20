Мурманская область. Арктика20.04.18 14:57
Прокуратура Ловозерского района проведет «горячую линию» по вопросам оплаты труда
23 апреля с 10.00 до 13.00 прокуратурой Ловозерского района будет проведена «горячая линия» по вопросам:
- выплаты заработной платы в «конвертах»;
- выплаты заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда;
- осуществление трудовых функций без оформления трудовых отношений.
Звонки будут приниматься помощником прокурора Ловозерского района Князевой Валентиной Эдуардовной по телефону 8-(815-38)-4-37-56.
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