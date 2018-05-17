Прокуратура Ловозерского района требует оборудовать территорию Ловозерской ЦРБ системой видеонаблюдения

Прокуратурой Ловозерского района в ходе проверки соблюдения федерального законодательства о противодействии терроризму было установлено, что антитеррористическая защищенность в ГОБУЗ «Ловозерская ЦРБ» не в полной мере отвечает требованиям закона.

В частности, прокуратурой района было выявлено, что на территории ГОБУЗ «Ловозерская ЦРБ» не имеется видеонаблюдения, что может повлечь за собой необеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированное вторжение на территорию больницы.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура района обратилась в Ловозерский районный суд с исковым заявлением о возложении на ГОБУЗ «Ловозерская ЦРБ» обязанности оборудовать территорию больницы системой видеонаблюдения.

Исковое заявление прокурора Ловозерского района рассмотрено судом и удовлетворено в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.