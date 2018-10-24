Рыбный союз поддерживает создание цивилизованных отношений в цепочке рыбодобыча – рыбопереработкаПомогите Сонечке услышать мир!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.10.18 10:17

Прокуратура Ловозерского района требует починить мост в Каневке

В сентябре 2018 года прокурором Ловозерского района проведен прием граждан в отдаленном труднодоступном населенном пункте – селе Каневка Ловозерского района. На приеме жители села обратили внимание прокурора на неудовлетворительное состояние пешеходного подвесного моста через реку Югонька, которая разделяет село на две части.

Проверкой, проведенной по обращениям граждан, было установлено, что мост действительно находится в аварийном состоянии и имеет множественные дефекты. Регулярное обслуживание моста никем не осуществляется, поскольку мост не стоит на учете как объект недвижимости, право собственности на него не зарегистрировано. Текущий ремонт моста выполняется нерегулярно, на добровольной основе, лицами на которых законодательно не возложена такая обязанность.

Вместе с тем указанный мост необходимо для обеспечения нормальной жизнедеятельности жителей села, поскольку является единственным средством сообщения через реку.

Сведения о ненадлежащем состоянии подвесного пешеходного моста регулярно поступали в администрацию Ловозерского района от жителей села, однако орган местного самоуправления предусмотренных законом мер по обеспечению безопасного эксплуатирования моста, а также по постановке указанного моста на учет в качестве бесхозяйного и дальнейшему признанию права муниципальной собственности на указанный мост, не принимал.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района в адрес главы администрации Ловозерского района внесено представление. Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаАрктика: из зоны мира - в зону конфронтации?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа города-героя Мурманска.
23.10.18 19:34
Обращаюсь ко всем участникам дорожного движения - водителям, пешеходам, как МО, так и гостей региона! Поздняя осень экзаменует нас на проезжей части. Выдержите сей экзамен с честью! Пожалуйста, СТРОГ
Комментарий к новости:Холодная осень продолжает притуплять внимание мурманских водителей
Бурак (Смирнова) Юлия Геннадьевна, заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска
23.10.18 19:20
От имени всего коллектива МБОУ КШМ присоединяюсь к поздравлениям в адрес муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». Ваша работа - это работа по благо города-героя. Вы делаете его наря
Комментарий к новости:Свой профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства
Наталья Николаевна
23.10.18 11:20
Здравствуйте.Живу в Росте, УК "Управдом" ( Сафонова д.30) Ремонтировали крышу в доме 9 кор.2 по ул.Ивана Сивко,сбросили мусор с крыши, лежит уже месяц, я звонила, обещали убрать. Напротив Автомойки по
Комментарий к новости:Вывоз и утилизация мусора - подробности в новом выпуске программы «Коммунальный детектив»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире13:00«Шпионские игры». Художественный сериал, 18 серия (16+)13:45«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)14:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиГубу раскатали: уровень нынешней пенсии далёк от желаний россиян-PRO ВалютуОфициальный курс доллара вырос менее чем на копейку, евро - снизился на 51-PRO ЭнергетикуВ пятницу генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артём Пидник посетил Мурманскую область-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 октября-PRO Нефть и газВ сентябре резко упала добыча нефти в Норвегии-PRO ЗаконыДума решает: финансирование дополнительных мер социальной поддержки не является обязанностью муниципального образования и осуществляется при наличии возможности
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 313 человека
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика