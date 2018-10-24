Прокуратура Ловозерского района требует починить мост в Каневке

В сентябре 2018 года прокурором Ловозерского района проведен прием граждан в отдаленном труднодоступном населенном пункте – селе Каневка Ловозерского района. На приеме жители села обратили внимание прокурора на неудовлетворительное состояние пешеходного подвесного моста через реку Югонька, которая разделяет село на две части.

Проверкой, проведенной по обращениям граждан, было установлено, что мост действительно находится в аварийном состоянии и имеет множественные дефекты. Регулярное обслуживание моста никем не осуществляется, поскольку мост не стоит на учете как объект недвижимости, право собственности на него не зарегистрировано. Текущий ремонт моста выполняется нерегулярно, на добровольной основе, лицами на которых законодательно не возложена такая обязанность.

Вместе с тем указанный мост необходимо для обеспечения нормальной жизнедеятельности жителей села, поскольку является единственным средством сообщения через реку.

Сведения о ненадлежащем состоянии подвесного пешеходного моста регулярно поступали в администрацию Ловозерского района от жителей села, однако орган местного самоуправления предусмотренных законом мер по обеспечению безопасного эксплуатирования моста, а также по постановке указанного моста на учет в качестве бесхозяйного и дальнейшему признанию права муниципальной собственности на указанный мост, не принимал.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района в адрес главы администрации Ловозерского района внесено представление. Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.