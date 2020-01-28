Прокуратура Мончегорска через суд заставляет городские службы незамедлительно расчистить дороги от снега и льда

В связи с неудовлетворительным состоянием дорог прокуратурой города Мончегорска совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Мончегорску была проведена проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности администрации города, МКУ УЖКХ, ММУП «Городское благоустройство» при содержании автомобильных дорог и тротуаров улично-дорожной сети Мончегорска.

В ходе проверки с использованием спецсредств оценено состояние более 30 автомобильных дорог на территории города, каждая из которых не соответствовала требованиям закона и государственных стандартов в части наличия снежной калейности, обледенения, снежных валов на обочинах и тротуарах, вблизи пешеходных переходов, сужения проезжей части.

Как показала проверка, неудовлетворительное состояние дорог в городе обусловлено двумя основными факторами: низкой эффективностью работы снегоуборочной техники, а также обилием осадков, превышающих среднегодовые значения.

Вследствие ненадлежащего содержания дорог на территории города в зимний период 2019-2020 гг. увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, а также количество случаев травмирования граждан вследствие падения по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

По итогам проверки в Мончегорский городской суд 24 января предъявлен административный иск об обязании администрации города, МКУ УЖКХ и ММУУП Городское благоустройство незамедлительно расчистить дороги от снега и льда.