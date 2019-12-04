Прокуратура Мончегорска отстояла в суде право жильцов многоквартирного дома на проведение капитального ремонта

Прокуратурой города Мончегорска проведена проверка исполнения законодательства в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Мончегорска.

В ходе проверки было установлено, что многоквартирный дом № 33 по просп. Металлургов в соответствии с муниципальным планом капитального ремонта должен был быть отремонтирован ещё в 2015 году, однако ежегодно по различным причинам проведение капитального ремонта откладывалось.

В целях обеспечения прав жильцов дома на благоприятные условия проживания в зимний период (в перечень необходимых работ входил ремонт системы отопления) прокурор города обратился в Мончегорский городской суд об обязании администрации города произвести капитальный ремонт.

Решением Мончегорского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.