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Мурманская область. Арктика10.05.18 09:19

Прокуратура Мурманской области обязала Минздрав обеспечить ребенка лекарством

Прокуратура Мурманской области по обращению матери несовершеннолетнего ребенка провела проверку соблюдения требований законодательства об основах охраны здоровья граждан. Установлено, что имеющееся у 5-летнего сына заявительницы заболевание включено в перечень жизнеугрожающих.

Согласно заключению врача ребенку рекомендованы два препарата. Однако министерство здравоохранения Мурманской области обеспечило несовершеннолетнего только одним лекарственным средством. Закупка другого лекарственного препарата не согласована ввиду имеющихся противопоказаний в официально зарегистрированной инструкции (детский возраст до 18 лет). Отсутствие у родителей ребенка лекарственного препарата влечет за собой не только угрозу здоровью ребенка, но и может стать причиной его смерти.

С учетом указанных обстоятельств прокуратура Мурманской области направила в суд исковое заявление в интересах несовершеннолетнего.

Первомайским районным судом города Мурманска вынесено решение об обязании министерства здравоохранения Мурманской области обеспечить ребенка бесплатно по жизненным показаниям лекарственным препаратом.

Во исполнение решения суда матери ребенка выдан лекарственный препарат.

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