Прокуратура Мурманской области проверит безопасность в учебных заведениях

По указанию Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Мурманской области организована проверка соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности учащихся в образовательных организациях. Прокурорам городов, округов и районов поручено провести соответствующие проверки во всех образовательных организациях.

В ходе проверок прокурорами будет проверено обеспечение объектов образования охраной, соблюдение контрольно-пропускного режима, оснащение системами видеонаблюдения, экстренного оповещения и другое.

По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка состоянию законности в обозначенной сфере.