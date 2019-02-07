Прокуратура Мурманской области в текущем году намерена продолжать борьбу с нарушениями закона в целях защиты прав граждан, интересов общества и государства

Сегодня под председательством прокурора Мурманской области Василия Щербакова состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Мурманской области, посвящённое подведению итогов работы за 2018 год и постановке задач по укреплению законности и правопорядка на 2019 год.

В заседании приняли участие заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Илья Жилин, заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора, главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, руководители правоохранительных органов области, руководящий состав аппарата прокуратуры области, городские, районные, специализированные прокуроры.

Открывая коллегию, прокурор области поздравил победителей смотров-конкурсов на звание «Лучшая прокуратура по основным направлениям деятельности» и «Лучший государственный обвинитель», и вручил дипломы прокурорам-победителям.

С основным докладом на коллегии выступил прокурор области Василий Щербаков. Он отметил, что в 2018 году надзорные усилия прокуроров были сосредоточены на защите нарушенных прав малоимущих граждан, вопросах своевременности выплат пенсий и зарплат, законности в жилищно-коммунальной сфере, исполнении социальных обязательств перед людьми с ограниченными возможностями, соблюдении прав несовершеннолетних. Приоритетными направлением работы, как и прежде, оставались вопросы противодействие коррупции.

Возросла результативность прокурорского надзора практически на всех направлениях и по всем показателям. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования в минувшем году погашена задолженность по заработной плате в размере более 300 млн рублей.

Защита прав граждан осуществлялась и путем внесения законодательных инициатив. По законопроекту прокуратуры области принят социально значимый региональный закон, направленный на обеспечение транспортной доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов. А всего же в течение года принято 5 законопроектов.

На постоянном контроле органов прокуратуры области находятся вопросы законности в сферах ЖКХ и ТЭК. Благодаря активной позиции прокуроров в минувшем году на 94% завершена программа по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, пресечены факты ограничения режима потребления энергоресурсов, восстановлены права граждан на качественное предоставление коммунальных услуг.

За прошлый год на приём пришло свыше 6 тысяч человек, почти треть из них приняли лично прокуроры и их заместители. В органы прокуратуры поступило более 24 тысяч письменных обращений, по результатам их рассмотрения вскрыто и пресечено 5 тысяч нарушений законов.

Однако, несмотря на принятые меры, состояние законности и правопорядка в области требует дальнейшего повышения эффективности прокурорского надзора.

Специфика области обуславливает приоритетность прокурорского надзора в сфере оборонно-промышленного комплекса. Прокуроры должны продолжить наступательность в работе по снижению имеющейся и предотвращению возникновения новой задолженности по заработной плате, обеспечению законности в сфере ЖКХ и соблюдения жилищных прав граждан, защите социальных прав граждан и субъектов предпринимательской деятельности.

В пристальном внимании со стороны прокурорского надзора нуждаются вопросы охраны окружающей среды и природопользования, а также рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

Прокурор области подчеркнул, что основными критериями эффективности работы прокуратуры и впредь должны являться фактическое восстановление нарушенных прав граждан и реальное устранение допущенных нарушений.

Завершая выступление, Василий Щербаков отметил, что органы прокуратуры области и в текущем году намерены продолжать борьбу с нарушениями закона в целях защиты прав граждан, интересов общества и государства.

«Вы успешно помогаете северянам отстаивать их трудовые права, в первую очередь – право на своевременную и полную оплату труда. Благодаря мерам прокурорского реагирования в ушедшем году честно заработанные деньги смогли получить более пяти тысяч северян на общую сумму свыше 300 млн рублей», – подчеркнул Евгений Никора.

В выступлении заместителя губернатора были сделаны акценты на проблеме безопасности детей и защиты их прав, защите предпринимательских свобод, пресечении любых попыток излишнего давления на бизнес, а также ключевом направлении совместной работы органов государственной власти и прокуратуры – противодействии коррупции.

«Благодаря настойчивости прокуратуры число проявлений коррупции в органах власти стабильно снижается. При этом мы сами даём этим нарушениям принципиально жёсткую оценку», – подчеркнул Евгений Никора.

От имени губернатора Марины Ковтун заместитель главы региона поблагодарил работников прокуратуры за непростую, но необходимую государству и обществу службу, а также заверил, что по всем направлениям деятельности прокуратура и правительство Мурманской области являются естественными союзниками и партнёрами.