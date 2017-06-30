Прокуратура направила в суд заявление с требованиями признать действия АО «АтомЭнергоСбыт» по введению полного ограничения режима потребления электроэнергии на котельные п.Умба незаконными

Прокуратурой Терского района проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства, направленного на обеспечение жителей муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области коммунальной услугой по горячему водоснабжению.

Проверкой установлено, что с 22 июня 2017 года в 18 многоквартирных жилых домах гп.Умба Терского района, где проживают более 300 граждан, отсутствует горячее водоснабжение. В связи с введением гарантирующим поставщиком АО «АтомЭнергоСбыт» полного ограничения режима потребления электроэнергии на трех котельных отключены питающие фидеры.

В связи с выявленными нарушениями 28 июня прокурором района в суд направлено исковое заявление с требованиями признать действия АО «АтомЭнергоСбыт» по введению полного ограничения режима потребления электроэнергии на котельные п.Умба незаконными и обязать возобновить подачу электроэнергии.