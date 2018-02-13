Прокуратура нашла нарушения в исполнении законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг учреждениями здравоохранения

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг учреждениями здравоохранения округа. Во время её было установлено, что ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 4» и ГОБУЗ «Мурманская объединенная медсанчасть «Севрыба» с ООО «Аверен» были заключены договоры на оказание услуг по стирке, сушке, глажению белья, при исполнении которых сторонами допущены нарушения законодательства.

Так, должностные лица указанных учреждений здравоохранения округа, вопреки требованиям договоров не истребовали от исполнителя услуг при приёмке белья документы, подтверждающие санитарную обработку автомобилей, в которых перевозилось белье.

Исполнителем неоднократно нарушались сроки (график) доставки и забора белья из медицинских учреждений. Имели место случаи порчи белья, замены белья одного медицинского учреждения другим.

По результатам проверки прокуратурой округа в ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 4», ГОБУЗ «Мурманская объединенная медсанчасть «Севрыба» и ООО «Аверен» внесены представления.

ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 4» акт прокурорского реагирования в настоящее время рассмотрен и удовлетворён, виновное в допущенных нарушениях должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Представления, внесенные в ГОБУЗ «Мурманская объединенная медсанчасть «Севрыба» и ООО «Аверен» находятся на рассмотрении.