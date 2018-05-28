Прокуратура нашла нарушения в работе мончегорских управляющих компаний

Прокуратурой города Мончегорска проведена проверка исполнения поднадзорными организациями и ТСЖ (ТСН) законодательства об охране окружающей среды в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

В ходе проверки в деятельности трёх управляющих организаций и трёх ТСЖ (ТСН) выявлены нарушения вышеназванного законодательства в части непринятия надлежащих мер по контролю за содержанием подрядными организациями контейнерных площадок многоквартирных жилых домов, а также придомовых территорий.

В целях устранения и недопущения впредь выявленных нарушений законности прокурором в адрес руководителей (председателей) управляющих организаций, ТСЖ (ТСН) внесено 6 представлений.