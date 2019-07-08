Прокуратура нашла ростовщика

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка в деятельности индивидуального предпринимателя, осуществлявшего на территории города Апатиты выдачу гражданам микрозаймов на основании агентского договора с ООО МКК «Центрофинанс Групп».

Установлено, что в соответствии с требованиями федеральных законов от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» предоставление потребительских микрозаймов является профессиональной деятельностью, осуществляемой лицами, обладающими специальной правоспособностью микрофинансовой организации.

В нарушение указанных требований закона индивидуальный предприниматель, не являющийся участником финансового рынка, не состоящий в Государственном реестре микрофинансовых организаций, в июне 2018 года осуществлял профессиональную деятельность по предоставлению потребительских микрозаймов в офисах, расположенных в городе Апатиты по улице Дзержинского и по улице Бредова.

Прокуратурой города Апатиты по факту осуществления незаконной деятельности по выдаче потребительских займов населению в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Мировым судьей судебного участка № 2 Апатитского судебного района Мурманской области индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.