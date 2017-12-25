Прокуратура нашла в дошкольных учреждениях нарушения в организации проведения новогодних праздников для детей

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска в преддверии наступающих новогодних праздников проведены проверки исполнения требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности в деятельности образовательных учреждений, расположенных на территории Первомайского административного округа г. Мурманска, организующих проведение новогодних праздников для несовершеннолетних воспитанников.

В ходе прокурорской проверки в деятельности двух дошкольных образовательных учреждений выявлены нарушения требований действующего законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности, выразившиеся в несоответствии путей эвакуации помещений (актовых залов) дошкольных образовательных учреждений, в которых планируется проведение новогодних праздников для несовершеннолетних воспитанников, требованиям действующего законодательства.

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска в отношении дошкольных образовательных учреждений возбуждено 2 производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения по существу в Отдел надзорной деятельности города Мурманска Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Мурманской области.