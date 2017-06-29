Прокуратура наводит порядок в соблюдении трудового законодательства при привлечении осужденных к труду

Мурманской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проведены проверки соблюдения администрациями исправительных колоний УФСИН России по Мурманской области требований уголовно - исполнительного и трудового законодательства при привлечении осужденных к труду, в ходе которых выявлены нарушения указанных норм закона.

Установлено, что в нарушение требований закона осужденные исправительных колоний строгого режима и колонии-поселения, привлеченные к оплачиваемому труду на различных должностях, не обеспечены администрациями учреждений средствами индивидуальной защиты. Кроме того, администрациями колоний привлеченным к оплачиваемому труду осужденным заработная плата выплачивается ежемесячно, вместо установленного срока не реже чем два раза в месяц.

По итогам выявленных нарушений закона прокурором начальникам ФКУ ИК-17, ИК-18, КП-20, ИК-23 внесены представления.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено 10 должностных лиц.

По результатам рассмотрения Государственной инспекцией труда в Мурманской области постановления прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренного ч.1 ст.5.27.1. КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации), юридическое лицо – ФКУ ИК-17 признано виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, Кольским районным судом Мурманской области в мае и июне 2017 г. рассмотрены и удовлетворены в полном объёме исковые заявления прокурора о возложении обязанностей на ФКУ ИК-16, ФКУ ИК-18 и УФСИН России по Мурманской области обеспечить средствами индивидуальной защиты трудоустроенных осужденных.

Администрациями исправительных колоний в целях устранения выявленных прокуратурой нарушений закона в сфере охраны труда внесены изменения в локальные нормативные акты, регламентирующие оплату труда осужденных, организована и ведется работа, направленная на обеспечение осужденных необходимыми средствами индивидуальной защиты.