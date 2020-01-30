Прокуратура не позволяет «дремать» управляющим компаниям

Прокуратурой города Североморск на постоянной основе проводятся надзорные мероприятия за исполнением управляющими компаниями ЗАТО Североморск требований законодательства при управлении многоквартирными домами, в ходе которых установлено, что на территориях 5-ти многоквартирных домов имелись значительные снежно-ледяные образования, отсутствовала обработка противогололедными материалами, допущено образование колейности, допущены неровности спрессованного уплотненного снега, а также имелся значительный накат.

В связи с выявленными нарушениями в декабре 2019 года прокуратурой города были возбуждены производства по делам об административных правонарушениях в отношении двух управляющих компаний, за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях».

Управляющие организации привлечены к административной ответственности, им назначены административные штрафы в размере 10 тысяч рублей.

В 2020 году прокуратурой города также выявлены факты ненадлежащей очистки придомовых территорий многоквартирных домов и скатных крыш от снежно–ледяных образований, установлено, что кровли домов несвоевременно очищаются от снега и наледи (сосулек), что создаёт неблагоприятные условия для населения ЗАТО г. Североморска.

По выявленным фактам в адрес 10 управляющих организаций внесены представления об устранении выявленных нарушений и недопущении подобного впредь.