Энергетики завершают строительство воздушных линий к подстанции «Мурманская» от подстанции ПС-53Авария на теплотрассе в Мурманске устранена
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика20.03.19 11:00

Прокуратура недовольна содержанием автомобильных дорог в пгт.Умба

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Терского района, установлено, что с 10 по 11 марта  проезжая часть дороги на участке с заправочной станции «Роснефть» автодороги «Автоподъезд к посёлку городского типа Умба», (включающей ул. Горную пгт. Умба), а также автодороги по ул. Победы, ул. 8 Марта, ул. Дзержинского, ул. Рыбников, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Октябрьская, ул. Советская пгт. Умба находятся в неудовлетворительном состоянии, поскольку на указанных участках автодорог имелся рыхлый снег, снежная колея, дороги были почищены не по всей ширине.

Кроме того, отдельные участки дороги занесены снежными заносами (например, ул. Комсомольская пгт. Умба), в результате чего ширина проезжей части на отдельных участках составляет менее 2 метров, чем затруднялся встречный разъезд автомобилей.

По фактам выявленных нарушений закона прокуратурой района в адрес администрации Терского района внесено представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, проверкой ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» было установлено, что сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский», а также сотрудники ПП по обслуживанию Терского района МО МВД России «Кандалакшский» в нарушение требований ст. 30 федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», подпунктов «а-л» п.3 постановления правительства РФ от 19.08.2013 № 716 «О федеральном государственном надзоре в области безопасности движения» государственный надзор в области дорожного движения не осуществляют, виновных лиц к административной ответственности не привлекают, не добиваются обеспечения надлежащего содержания автомобильных дорог в пгт. Умба.

Учитывая изложенное, прокуратурой района также в адрес руководителя МО МВД России «Кандалакшский» внесено представление об устранении нарушений закона.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ энергетическом сердце страны
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееЧем хуже, тем лучше, или «Ведомости» пророчат Мурманской области смену губернатора
-Слово не воробей...Чтобы не умереть с голоду
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Нина Карлина
20.03.19 12:36
Такая лепота в отчетах правительства, а губернатор ушла. Устала бедняжка, плохо сказалась полярная ночь...
Комментарий к новости:На заседании правительства Мурманской области подведены итоги исполнения областного бюджета за 2018 год без губернатора
Ciany
19.03.19 22:52
При Путине демократические процессы в нашей стране превратились в полную бутафорию: неугодный губернатор пишет заявление об уходе, новый ставленник назначается государем, а рабы-избиратели в сентябре
Комментарий к новости:Глава Мурманской области написала заявление об отставке. Во вторник «новостей не будет»
Пилюля
19.03.19 20:07
Кого же на Север ВВП сошлет? Лишь бы не копию Дмитриенко!
Комментарий к новости:Глава Мурманской области написала заявление об отставке. Во вторник «новостей не будет»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Лабиринты Григория Лепса». Документальный фильм (12+)
-PRO ДеньгиСтавки рубля подросли в российских банках-PRO ВалютуКурс евро снизился на 6 копеек, доллар потерял почти 4 копейки-PRO ЭнергетикуЭнергетики завершают строительство воздушных линий к подстанции «Мурманская» от подстанции ПС-53-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыОдни ловят, другие делят: законопроект о крабовых аукционах внесли в Госдуму
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 523 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика