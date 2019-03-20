Прокуратура недовольна содержанием автомобильных дорог в пгт.Умба

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Терского района, установлено, что с 10 по 11 марта проезжая часть дороги на участке с заправочной станции «Роснефть» автодороги «Автоподъезд к посёлку городского типа Умба», (включающей ул. Горную пгт. Умба), а также автодороги по ул. Победы, ул. 8 Марта, ул. Дзержинского, ул. Рыбников, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Октябрьская, ул. Советская пгт. Умба находятся в неудовлетворительном состоянии, поскольку на указанных участках автодорог имелся рыхлый снег, снежная колея, дороги были почищены не по всей ширине.

Кроме того, отдельные участки дороги занесены снежными заносами (например, ул. Комсомольская пгт. Умба), в результате чего ширина проезжей части на отдельных участках составляет менее 2 метров, чем затруднялся встречный разъезд автомобилей.

По фактам выявленных нарушений закона прокуратурой района в адрес администрации Терского района внесено представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, проверкой ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» было установлено, что сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский», а также сотрудники ПП по обслуживанию Терского района МО МВД России «Кандалакшский» в нарушение требований ст. 30 федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», подпунктов «а-л» п.3 постановления правительства РФ от 19.08.2013 № 716 «О федеральном государственном надзоре в области безопасности движения» государственный надзор в области дорожного движения не осуществляют, виновных лиц к административной ответственности не привлекают, не добиваются обеспечения надлежащего содержания автомобильных дорог в пгт. Умба.

Учитывая изложенное, прокуратурой района также в адрес руководителя МО МВД России «Кандалакшский» внесено представление об устранении нарушений закона.