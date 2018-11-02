Прокуратура обнаружила мясо с «душком»

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска проведена проверка в сфере продажи мясной продукции организациями торговли, в том числе и на ярмарках выходного дня. В ходе проверки выявлен факт хранения и реализации продукции животного происхождения не соответствующей требованиям нормативных документов, а именно: продукция животного происхождения без информации о дате выработки и изготовителе продукции, сроков годности (не имеющая маркировочных этикеток, листков-вкладышей, транспортной упаковки с маркировкой), идентифицированная по визуальным признакам, что затрудняет сличить данную продукцию с предоставленными ветеринарными сопроводительными (без ветеринарных сопроводительных документов).

По факту выявленных нарушений прокуратурой округа в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 10.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении 30 октября индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей.