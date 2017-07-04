Прокуратура обнаружила нарушения в деятельности ООО «МАРС»

Прокуратурой города Кандалакши проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, о защите прав потребителей и санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности ООО «МАРС», оказывающего услуги общественного питания населению г. Кандалакши.

В ходе проведение проверки установлены нарушения Правил противопожарного режима в РФ. Выявлены факты отсутствия разработанных деклараций пожарной безопасности и инструкций о пожарной безопасности, ответственных лиц за пожарную безопасность, отсутствие автоматической пожарной сигнализации в помещениях, загромождение эвакуационных путей и др.). Кроме того, проверкой установлены факты оказания услуг общественного питания работниками ООО «МАРС» без прохождения периодического медицинского осмотра и без прохождения профессиональная гигиенической подготовки и аттестации.

По результатам проверки прокурором города вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 20.4, ч. 1 ст. 14.8, ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ООО «МАРС» и директора общества. Постановления находятся на рассмотрении.