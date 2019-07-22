Прокуратура обнаружила нарушения в работе автотранспортных предприятий

Прокуратурой г. Полярные Зори проведена проверка соблюдения законодательства при автобусных перевозках организованных групп детей в муниципальном бюджетном учреждении «Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания» и обществе с ограниченной ответственностью «Кольская АЭС-Авто».

По результатам проверок установлено, что у водителей проверенных организаций, осуществляющих автобусные перевозки детей, отсутствуют справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, что является нарушением требований статьи 351.1 Трудового кодекса РФ. Кроме того, составляемые муниципальным бюджетным учреждением «Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания» списки детей при организованных перевозках не содержат сведений о номерах контактных телефонов родителей (законных представителей) детей, что также нарушает требования законодательства.

В целях устранения выявленных нарушений прокурором г. Полярные Зори руководителям организаций - перевозчиков внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены.

Нарушения устранены, приняты меры к получению водителями необходимых справок, к дисциплинарной ответственности привлечен один сотрудник муниципального учреждения.

В это же время Прокуратурой города Кандалакши в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства об охране труда и производственном травматизме выявлены нарушения в деятельности филиала ПАО «Мурманскавтотранс» Автоколонны № 1443.

Частью 6 статьи 213 Трудового кодекса РФ установлено, что работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 23.09.2002 № 695 освидетельствование работника проводится на основании направления работодателя с целью определения его пригодности по состоянию психического здоровья к осуществлению отдельных видов деятельности.

В нарушение указанных норм водители автотранспортного предприятия для прохождения обязательного психиатрического освидетельствования не направлялись. При этом водители, осуществляющие перевозку пассажиров, допущены работодателем к выполнению своих трудовых обязанностей, что подтверждается графиком работы и путевыми листами.

По результатам проверки прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обязательных психиатрических освидетельствований).

По постановлению прокурора города Государственной инспекцией труда в Мурманской области заместитель начальника организации привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.