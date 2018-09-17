Прокуратура обнаружила нарушения закона при проведении капитального ремонта многоквартирных домов Оленегорска

По результатам проверки в деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (ФКР МО) выявлены нарушения законодательства РФ в указанной сфере при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах Оленегорска.

Как показала проверка, НКО «ФКР МО» с ООО «Аватар» был заключён договор на изготовление технической документации на проведение капитального ремонта двух многоквартирных домов в Оленегорске. Однако в срок работы по договору не выполнены. Более того, за день до окончания срока выполнения работ между НКО «ФКР МО» и ООО «Аватар» было заключено дополнительное соглашение к договору с новым календарным графиком выполнения работ. Но, несмотря на продление, указанные работы в срок выполнены не были.

На момент проведения проверки акт выполненных работ не подписан, а проектно-сметная документация не была согласована, однако на Интернет-сайте «Витрина закупок Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области» по адресу: http://zakupki-kapremont.gov-murman.ru/, в форме электронного аукциона осуществлено размещение лота на выполнение работ по капитальному ремонту этих домов. При таких обстоятельствах определение цены договора ставится под сомнение ввиду того, что техническая документация фактически не утверждена.

При этом такие виды работ как ремонт фасадов, крыш, инженерных систем, фактически неисполнимы в осенне-зимний период.

Проверка присланной на согласование технической документации показала, что работы по устройству отмостки, предназначенной для защиты фундамента от дождевых вод и паводков, вообще отсутствуют в перечне работ по обоим домам.

В целях обеспечения устранения выявленных нарушений в адрес руководителя НКО «ФКР МО» внесено представление об устранении нарушений закона.