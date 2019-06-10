Прокуратура отмечает отсутствие должного уровня обеспечения безопасности дорожного движения при организации и перевозок несовершеннолетних

Прокуратурой Октябрьского административного округа г.Мурманска проведена проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения при осуществлении детский перевозок МАУО г. Мурманска «Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений».

Проверка показал, что учреждением при осуществлении деятельности допускаются выпуски на линию автотранспортных средств без прохождения технического осмотра в установленном законом порядке, водители не проходят послерейсовые медицинские осмотры.

Также в ходе проверки установлено, что специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, не имеет аттестации, дающей право на занятие данной должности.

Помимо этого, проверка показала, что водителями автотранспортных средств допускаются нарушения закона при использовании тахографов - технических средств контроля, обеспечивающих непрерывную некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии должного принятия мер учреждением по обеспечению безопасности дорожного движения при организации и перевозок несовершеннолетних.

Прокуратурой округа внесено представление об устранении нарушения закона, а также возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении учреждения по ч. 1, ч. 2, ч. 3 и ч. 5 ст. 12.31.1 КоАП РФ (нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом).