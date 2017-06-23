Прокуратура отмечает плохое техническое состояние автомобильных дорог в гп.Ревда

Прокуратурой Ловозерского района в ходе проведения надзорных мероприятий в части осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения в деятельности администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района выявлены нарушения законодательства по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети.

В ходе проверки установлено, что техническое состояние автомобильных дорог г.п. Ревда Ловозерского района в полной мере не соответствует нормативным требованиям и стандартам, обязательным для обеспечения безопасности движения. Практически на всей протяженности улично-дорожной сети выявлены неровности дорожного покрытия в виде ям и выбоин, превышающих предельно допустимые значения, а также отсутствие дорожной разметки и знаков.

По факту выявленных нарушений прокурором района в отношение исполняющего обязанности главы администрации г.п.Ревда вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог).

Также прокурор обратился в суд иском о возложении на администрацию муниципального образования г.п.Ревда Ловозерского района обязанности устранить допускаемые нарушения.