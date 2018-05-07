Мурманская область. Арктика07.05.18 10:17
Прокуратура Печенгского района проведет «горячую линию» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда
11 мая с 09.00 до 13.00 прокуратурой Печенгского района будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Вопросы по указанной теме вы можете задать по телефону 8(81554) 2-54-80 помощнику прокурора Печенгского района Цвентарному Вячеславу Евгеньевичу.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 225 человек
-
Последние комментарии
дмитрий
06.05.18 23:41
здравствуйте,как узнать захоронен ли мой дед в этом месте 14стрелк див убит 07.10.1944г. пантелеев николай алексеевич 1908г красноармеец? можно фотомогилы на тел или ватсап или вайьер выслать, спасибо
Константин
05.05.18 12:54
Поле отремонтировали, ворот только одна пара. Играют только взрослые и секции. Маленьким играть нет возможности. Для чего сделали,не понятно. ДЛЯ ГАЛОЧКИ. Нужны дополнительные ворота!!!
Комментарий к новости:Подарили школе новый стадион
Нина
05.05.18 12:12
Здравствуйте! Подскажите кто должен менять лампочки в подъезде на площадке где расположены квартиры? УК отказалась менять и утверждает что они меняют лампочки только на лестничкой клетки, на площадке
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-Скоро в эфире13:10Мультфильмы (0+)13:40«Август Раш». Художественный фильм (12+)15:30«Освободители: Прага – весна 45-го». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуПлавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной