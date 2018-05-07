Прокуратура Печенгского района проведет «горячую линию» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда

11 мая с 09.00 до 13.00 прокуратурой Печенгского района будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Вопросы по указанной теме вы можете задать по телефону 8(81554) 2-54-80 помощнику прокурора Печенгского района Цвентарному Вячеславу Евгеньевичу.