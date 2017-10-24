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Мурманская область. Арктика24.10.17 10:59

Прокуратура Печенгского района провела проверку деятельности органов местного самоуправления по факту переселения граждан из аварийного жилья

Прокуратурой Печенгского района проведена проверка по факту непринятия мер по переселению граждан из аварийного жилья. Поводом к проведению проверки послужило коллективное обращение жильцов многоквартирного дома №14 по пр. Гвардейский в г.п.Никель.

В ходе проверки установлено, что в феврале 2012 года межведомственной комиссией при участии представителей администрации муниципального образования г.п. Никель и отдела строительства и ЖКХ администрации муниципального образования принято решение о признании несущих конструкций перекрытий под квартирами №11,19,20 дома №14 по пр.Гвардейский п.Никель аварийными, подлежащими реконструкции, а также о переселении жильцов указанных квартир в другие благоустроенные жилые помещения до выполнения ремонтно-восстановительных работ по реконструкции деревянных перекрытий.

В соответствии с п.2.2 Решения совета депутатов муниципального образования г.п. Никель от 25.10.2012 №129 «О необходимости проведения реконструкции перекрытий под жилыми помещениями №11,19 и №20, расположенными в доме №14 по пр.Гвардейский п.Никель», администрация городского поселения Никель обязывалась на период проведения ремонтных работ предоставить нанимателям указанных жилых помещений другие благоустроенные жилые помещения в соответствии с Жилищным кодексом РФ в срок до января 2013 года.

Вместе с тем, ни структурные подразделения администрации муниципального образования Печенгского района, ни администрация муниципального образования г.п. Никель в адрес совета депутатов муниципального образования г.п. Никель не обращались за предоставлением бюджетных средств на реконструкцию перекрытий под указанными жилыми помещениями.

По результатам проверки прокурором района в адрес главы администрации муниципального образования Печенгский район внесено представление об устранении нарушений требований законодательства в указанной сфере.

Рассмотрение представления находится на контроле в прокуратруре района.

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