Прокуратура Первомайского округа Мурманска проведет «горячую линию» по вопросам соблюдения трудового законодательства

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска 23 мая с 09.00 до 12.30 будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения трудового законодательства, защиты прав граждан на оплату труда.

На ваши звонки и вопросы по телефону 52-98-30 ответит старший помощник прокурора округа Горбатюк Олег Николаевич.