Прокуратура подтвердила выявленные ОНФ экологические нарушения в посёлке Умба

Прокуратура Терского района Мурманской области подтвердила выявленные активистами Общероссийского народного фронта нарушения природоохранного законодательства на территории поселка Умба. Центральные улицы старинного поморского села и территория у леса усеяны мусором, ржавые контейнеры переполнены.

О неудовлетворительном содержании контейнерных площадок, несвоевременном вывозе отходов и других нарушениях общественники узнали от уроженца Умбы. Масштабные скопления отходов, образовавшиеся в населенном пункте, он снял на видео.

«В ходе рейда активистов ОНФ в населенный пункт информация о нарушениях экологии пгт. Умба подтвердилась. В связи с чем мы направили обращение в надзорные органы с просьбой вмешаться в ситуацию и принять меры по защите прав местных жителей на благоприятную окружающую среду», - рассказала член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Светлана Рудакова.

После сигнала ОНФ прокуратура Терского района провела проверку. Возле домов №№ 18 и 31 по ул. Горная, № 62 по ул. 8 Марта и № 9 по ул. Дзержинского проверяющими были обнаружены неочищенные выгребные ямы ТБО.

В надзорном ведомстве отметили: размещение бытовых и производственных отходов в нарушение требований природоохранного законодательства, в том числе, на территориях, не оборудованных для этих целей, может повлечь возникновение инфекционных заболеваний, оказать негативное воздействие на состояние окружающей среды и благополучие человека. Также было установлено, что на мусорных контейнерах на площадках, расположенных рядом с домами №№ 2 и 3 по ул. 8 Марта, № 52 по ул. Горная и № 57 по ул. Дзержинского отсутствуют крышки, а сами контейнерные площадки не

оборудованы бетонным или асфальтовым покрытием и не огорожены бордюрами.

По фактам выявленных нарушений в адрес администрации Терского района

внесено представление. В настоящее время оно находится в стадии рассмотрения.

«Нам также сообщили о том, что региональным оператором – Мурманским филиалом АО «Управление отходами» - приобретён 31 мусорный контейнер для установки в Умбе. В настоящее время решается вопрос их доставки в населенный пункт. Активисты ОНФ продолжают держать ситуацию на контроле», - добавила Рудакова.