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Мурманская область. Арктика30.01.20 13:02

Прокуратура подтвердила выявленные ОНФ нарушения сроков капремонта стадиона в поселке Мурмаши Мурманской области

Прокуратура Кольского района подтвердила выявленные ОНФ нарушения сроков капремонта стадиона в поселке Мурмаши. В адрес главы администрации населенного пункта внесено соответствующее представление. Ранее общественники обратились в надзорный орган с просьбой проверить ход работ по капитальному ремонту стадиона в районе дома №8 по улице Позднякова в поселке Мурмаши, который должен был завершиться еще летом.

Проведенная прокуратурой проверка установила, что 10 июня 2019 г. между администрацией городского поселения и ООО «Строй-Норд» был заключён муниципальный контракт по капитальному ремонту стадиона в районе дома  № 8 по ул. Позднякова. Стоимость работ - 16,4 млн рублей, срок их окончания – 30 августа 2019 г. Однако в полном объёме обязательства так и не были исполнены.

«На сегодняшний день до сих пор отсутствуют трибуна, скамейки и урны, предусмотренные генеральным планом». Заказчик был вправе проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, и при необходимости отказаться от исполнения договора, а также потребовать возмещения убытков. Однако, как выяснили представители надзорного ведомства, администрацией Мурмашей претензионно-исковая работа надлежащим образом не велась, контроль за действиями подрядчика не осуществлялся. В итоге результат, к сожалению, оказался довольно предсказуемым», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Алексей Дорофеев.

Ситуацию взяла под личный контроль и министр строительства и территориального развития Мурманской области Оксана Астахова. Активисты ОНФ также продолжат отслеживать ход работ до тех пор, пока все обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом, не будут исполнены.

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