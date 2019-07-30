Прокуратура помогает гражданам бороться с нарушениями в сфере ЖКХ

В первом полугодии 2019 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства гор-, райспецпрокуратурами области в суды общей юрисдикции в порядке гражданского и административного судопроизводства были направлены 174 иска (административных иска, заявления). Судами удовлетворено и прекращено производств ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора по 134 искам. В стадии рассмотрения находятся 40 исков.

Об устранении нарушений жилищных прав граждан прокурорами городов, округов, районов области в суды общей юрисдикции направлено 53 иска (административных иска). Судами удовлетворено и прекращено производств ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора по 27 искам (административным искам).

По результатам проверки финансовых операций, имеющих признаки неправомерного использования средств организациями жилищно-коммунального комплекса, за отчётный период направлено 3 иска, которые находятся на рассмотрении.

Так, прокурором г. Оленегорска по результатам проверок, проведенных по обращениям трёх пенсионеров предъявлено в суд общей юрисдикции в порядке статьи 45 ГПК РФ два исковых заявления о взыскании с ООО «Наш дом» переплаты на общую сумму 10 тысяч рублей за жилищно-коммунальные услуги, образовавшейся при смене управляющих организаций в результате использования пенсионерами автоплатежей при расчётах с управляющей организацией, и одно исковое заявление о взыскании с администрации г. Оленегорска в пользу пенсионера расходов в размере 2 тысяч рублей на установку приборов учёта коммунальных ресурсов в квартире, находящейся в муниципальной собственности.

В первом полугодии 2019 года прокурорами в суд направлено 144 административных иска о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и содержащей сведения о различных способах искажения ресурсоснабжащим организациям количественных показателей фактически потребленных энергоресурсов, путем уменьшения показаний индивидуальных приборов учёта горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, запрещённой к распространению на территории Российской Федерации. Из них судом с участием прокурора рассмотрены и удовлетворены 108 административных исков, в стадии рассмотрения находятся 38 административных исков.

Кроме того, прокурорами в суды общей юрисдикции направлены 6 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства в жилищно-коммунальной сфере, которые находятся в стадии рассмотрения.