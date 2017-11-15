Прокуратура помогает жительнице Кировска получить денежную компенсацию за сломанную руку

Прокуратурой города Кировска принято участие в рассмотрении гражданского дела о возмещении вреда здоровью по иску жительницы этого города к товариществу собственников недвижимости.

Установлено, что истец в конце апреля 2017 года упала возле мусорных баков у своего дома, поскользнувшись на наледи, в результате чего сломала руку. Лечение и восстановление поврежденной руки продолжается по настоящее время.

Допросив свидетелей, исследовав материалы дела, прокурор пришёл к выводу, что ненадлежащее содержание придомовой территории со стороны товарищества собственников недвижимости явилось причиной получения истцом вреда здоровью.

С учётом заключения прокурора суд принял решение о частичном удовлетворении заявленных требований о взыскании с товарищества убытков на лекарственные препараты, денежную компенсацию морального вреда, а также судебные расходы.

Решение суда не вступило в законную силу.